В Иране ставят под сомнение утверждение разведки США о том, что самолет МАУ в Тегеране был по ошибке сбит иранской ракетой.

Об этом сообщают иранское информационное агентство ISNA и американский телеканал CNN.

Как сообщалось ранее, американская разведка считает, что авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой. Президент США Дональд Трамп также намекнул, что у него есть подозрения того, что самолет МАУ в Иране разбился не из-за технических неполадок.

В Иране отрицают этот факт. В частности, глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде в комментарии американским журналистам отбросил версию о том, что самолет был сбит ракетой, обосновав свое мнение тем, что в случае, если бы самолет был атакован, пилот не пытался бы вернуться в аэропорт, а он якобы сделал это.

“Если ракета или реактивный комплект попадет в самолет, он будет свободно падать. Как самолет может быть сбит, а затем пилот попытается вернуться в аэропорт?”, — сказал Али Абедзаде в эфире CNN.

Генеральный директор Бюро по авиационным происшествиям гражданской авиации Хасан Резаифар заявил, что у Ирана есть опровержения информации о том, что их ракета по ошибке сбила украинский самолет.

“Мы не нашли никакой документации по этому вопросу до сих пор, но мы готовы представить наши доказательства в присутствии всех средств массовой информации, чтобы опровергнуть это утверждение”, — заявил он в комментариях ISNA.

Напомним, незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.