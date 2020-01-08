Военные Ирана в ночь на 8 января на протяжении 30 минут обстреливали американские военные базы в Ираке, запустив порядка 22 снарядов.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Атаки продолжались 30 минут, включал 22 снаряда, 17 из которых приземлились на базе Аль-Асад, включая два, которые не взорвались. Еще пять ракет поразили город Эрбиль на севере.

Иран обстрелял две военные базы, на которых находились американские военные.

В Пентагоне говорили о том, что США выпустили больше 12 ракет. Официальный представитель Пентагона Джон Хоффман заявил, что Иран выпустил более десятка ракет по авиабазе аль-Асад, где находятся войска США, а также по базе американских и коалиционных сил в городе Эрбиль. Хоффман добавил, что Пентагон оценивает ущерб, нанесенный атаками.

“На днях, в ответ на иранские угрозы, Пентагон принял все необходимые меры для защиты нашего персонала и партнеров. Эти базы находились в состоянии повышенной готовности из-за признаков того, что иранский режим планировал атаковать наши силы и интересы в регионе”, – заявил он.

При этом, власти Ирана официально подтвердили, что они стоят за нападением и в скором времени планируются другие. В государственном агентстве IRNA отметили, что обстреливали Аль-Асад около 5:30 утра по местному времени.

В CNN уточнили, что иранцы атаковали авиабазу Аль-Асад, которая находится в 160 км на Запад от Багдада.

Кроме американцев, на базе также могли быть британцы. Также продолжался ракетный обстрел по аэропорту Эрбиля, на севере страны. Что касается обстрела аэропорта, то по этому объекту военные стреляли дважды, но одна ракета упала на территории объекта не разорвавшись, а вторая взорвалась за пределами территории, используемой военными.

В IRNA также отметили, что целью атаки была американская воздушная техника, дополнив сообщение “фото подтверждением”.

После этого глава Генштаба вооруженных сил Ирана, генерал Мохамед Бакери, заявил, что это первое нападение, но они готовы к новым действиям, потому, если США продолжат обстрелы, то иранские атаки будут становится сильнее.

В американских СМИ сообщили, что в результате ракетных атак погибших среди военных нет.

Президент США Дональд Трамп лишь заявил, что “все хорошо”, и пообещал сделать официальное заявление утром.

В британском The Guardian отметили, что иранские СМИ предполагают, что отсутствие жертв среди американских военных указывает на то, что ракетные обстрелы были “показательной местью за Сулеймани”.

“Иран тщательно продумал этот удар, чтобы удовлетворить свою внутреннюю аудиторию, что смерть Кассема Сулеймани была публично отомщена, и в то же время дает США возможность не реагировать и не обострять конфликт”.

Важно отметить, что вследствие ракетных обстрелов Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) издало ограничения на полеты над Ираном и Ираком.