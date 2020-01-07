Иран готов вернуться к соблюдению всех пунктов ядерной сделки 2015 года при условии снятия с государства международных санкций.

Об этом сообщает агенство Reuters.

Как сообщалось ранее, 5 января Иран объявил об окончательном выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию его ядерной программы. В рамках сделки Ирану разрешалось обогащать уран лишь до уровня 3,67%, тогда как для производства ядерного оружия требуется уран с содержанием урана-235 на уровне 90%. В обмен на приостановку производства оружейного урана режим санкций, наложенный на Иран, был ослаблен.

Во вторник, 7 января, заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что государство готово вернуться в соблюдению сделки при условии снятия международных санкций.

“Ядерная сделка еще не умерла. … Мы готовы вернуться к полному соблюдению соглашения в зависимости от прекращения санкций и получения экономических выгод от сделки”, — сказал он.