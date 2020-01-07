Об этом сообщает агенство Reuters.
Как сообщалось ранее, 5 января Иран объявил об окончательном выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию его ядерной программы. В рамках сделки Ирану разрешалось обогащать уран лишь до уровня 3,67%, тогда как для производства ядерного оружия требуется уран с содержанием урана-235 на уровне 90%. В обмен на приостановку производства оружейного урана режим санкций, наложенный на Иран, был ослаблен.
Во вторник, 7 января, заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что государство готово вернуться в соблюдению сделки при условии снятия международных санкций.
“Ядерная сделка еще не умерла. … Мы готовы вернуться к полному соблюдению соглашения в зависимости от прекращения санкций и получения экономических выгод от сделки”, — сказал он.
- В пятницу, 10 января, министры иностранных дел 28 государств проведут экстренное совещание из-за заявлений Ирана о выходе из ядерной сделки 2015 года.
- Ранее в Евросоюзе выразили сожаления из-за заявлений властей Ирана о выходе государства из сделки по урегулированию ядерной программы.