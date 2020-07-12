Об это говорится в докладе Организации гражданской авиации Ирана.
Из-за сбоя в системе ПВО не произошел обмен данными с центром, оператор воспринял Boeing как вражеский объект и самовольно запустил по самолету МАУ одну ракету, а потом вторую.
“Один из комплексов ПВО Тегерана был перемещен. Это привело к изменению его географического положения и направления. После перемещения не было перенастройки”, – сообщает иранская авиация.
Ранее сообщалось, что 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
- Также 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
- Позже президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию The Globe and Mail заявил, что Украина будет вынуждена подать иски в международные суды против Ирана, если руководство этой страны не выполнит своих обязательств относительно сбитого у Тегерана пассажирского самолета МАУ.