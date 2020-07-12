Иран опубликовал доклад, в котором сообщается, что у ПВО, которым сбили украинский Boeing, были нарушены настройки - система ошибочно вычислила, что самолет движется в сторону Терегана.

Об это говорится в докладе Организации гражданской авиации Ирана.

Из-за сбоя в системе ПВО не произошел обмен данными с центром, оператор воспринял Boeing как вражеский объект и самовольно запустил по самолету МАУ одну ракету, а потом вторую.

“Один из комплексов ПВО Тегерана был перемещен. Это привело к изменению его географического положения и направления. После перемещения не было перенастройки”, – сообщает иранская авиация.

Ранее сообщалось, что 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.