Самолет украинской авиакомпании МАУ, разбившийся в Иране в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт. А обнаруженные на месте трагедии "черные ящики" получили повреждения.

Об этом говорится в предварительном отчете Организации гражданской авиации Ирана.

По словам главы организации Али Абедзаде, на возгорание перед авиакатастрофой указывают сообщения очевидцев. В то же время траектория полета свидетельствует о том, что лайнер собирался вернуться в аэропорт вылета из-за возникновения “проблемы”, суть которой не уточняется.

Также в отчете говорится, что экипаж украинского лайнера не передавал сообщений о каких-либо чрезвычайных обстоятельствах.

“Самолет сначала поднимается на высоту 8000 футов (около 2,4 км, – ред.), после чего пропадает с радаров, сталкивается с землей и разрушается. Пилот не передавал никаких радиосообщений о необычных обстоятельствах. Согласно сообщениям очевидцев (люди на земле и члены экипажа других летных средств), самолет был охвачен огнем, а после его столкновения с землей произошел взрыв”, – говорится в предварительном отчете.

По словам иранских следователей, взрыв, вероятно, произошел потому, что самолет был полностью заправлен топливом для полета в Киев.

В отчете также подтверждается, что оба “черных ящика”, которые содержат технические данные самолета и записи переговоров пилотов, были найдены и переданы следователям. При этом оба устройства были повреждены в результате крушения и пожара. В связи с этим некоторые части их памяти утрачены, информирует агентство Associated Press.

Согласно отчету, следователи изначально исключили лазерные или электромагнитные помехи как причины аварии.

Предварительный отчет был представлен Украине, которой принадлежит самолет, США (как стране-производителю Boeing), а также Канаде и Швеции, граждане которых погибли при крушении.

Стоит отметить, что в результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Всего погибли 176 человек (167 пассажиров и 9 членов экипажа).