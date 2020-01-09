Об этом говорится в предварительном отчете Организации гражданской авиации Ирана.
По словам главы организации Али Абедзаде, на возгорание перед авиакатастрофой указывают сообщения очевидцев. В то же время траектория полета свидетельствует о том, что лайнер собирался вернуться в аэропорт вылета из-за возникновения “проблемы”, суть которой не уточняется.
Также в отчете говорится, что экипаж украинского лайнера не передавал сообщений о каких-либо чрезвычайных обстоятельствах.
“Самолет сначала поднимается на высоту 8000 футов (около 2,4 км, – ред.), после чего пропадает с радаров, сталкивается с землей и разрушается. Пилот не передавал никаких радиосообщений о необычных обстоятельствах. Согласно сообщениям очевидцев (люди на земле и члены экипажа других летных средств), самолет был охвачен огнем, а после его столкновения с землей произошел взрыв”, – говорится в предварительном отчете.
По словам иранских следователей, взрыв, вероятно, произошел потому, что самолет был полностью заправлен топливом для полета в Киев.
В отчете также подтверждается, что оба “черных ящика”, которые содержат технические данные самолета и записи переговоров пилотов, были найдены и переданы следователям. При этом оба устройства были повреждены в результате крушения и пожара. В связи с этим некоторые части их памяти утрачены, информирует агентство Associated Press.
Согласно отчету, следователи изначально исключили лазерные или электромагнитные помехи как причины аварии.
Предварительный отчет был представлен Украине, которой принадлежит самолет, США (как стране-производителю Boeing), а также Канаде и Швеции, граждане которых погибли при крушении.
Стоит отметить, что в результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Всего погибли 176 человек (167 пассажиров и 9 членов экипажа).
- Незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 176 человек. Выживших нет.
- Разведслужбы западных стран по предварительному расследованию назвали вероятной причиной крушения самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ в Тегеране техническую неисправность.
- С полуночи 9 января 2020 года прекращены полеты самолетов украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана.
- Президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить четверг, 9 января, днем траура в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета авиакомпании МАУ, в результате которой погибли 11 украинцев.