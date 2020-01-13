Об этом сообщает британское агентство Reuters.
Уточняется, что в воскресном заголовке умеренной иранской газеты Etemad daily было написано “Извинись и подай в отставку”, что по всей видимости было адресовано к Верховному правителю Ирана Али Хаменеи.
В то же время еще одна газета Jomhuri-ye Eslami написала в своей статье: “Те, кто задержал обнародование причин авиакатастрофы и подорвал доверие людей к истеблишменту, должны быть уволены или должны уйти в отставку”.
Отмечается, что критика власти в Иране не является чем-то необыкновенным.
Напомним, что очередные протесты в Иране вспыхнули после того, как власть несколько дней не признавала, что самолет украинских авиалиний был сбит после взлета с тегеранского аэропорта.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.
- 11 января Иран признал, что причиной катастрофы Boeing “Международных авиалиний Украины” под Тегераном стала ракетная атака.
- 11 января сотни людей собрались возле университета имени Амира Кабира в центре Тегерана, чтобы выразить протест против непрозрачности касательно причины крушения украинского пассажирского самолета.