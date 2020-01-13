Об этом сообщает британское агентство Reuters.

Уточняется, что в воскресном заголовке умеренной иранской газеты Etemad daily было написано “Извинись и подай в отставку”, что по всей видимости было адресовано к Верховному правителю Ирана Али Хаменеи.

В то же время еще одна газета Jomhuri-ye Eslami написала в своей статье: “Те, кто задержал обнародование причин авиакатастрофы и подорвал доверие людей к истеблишменту, должны быть уволены или должны уйти в отставку”.

Отмечается, что критика власти в Иране не является чем-то необыкновенным.

Напомним, что очередные протесты в Иране вспыхнули после того, как власть несколько дней не признавала, что самолет украинских авиалиний был сбит после взлета с тегеранского аэропорта.