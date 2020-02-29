Об этом пишет Independent.

Депутат, который был избран представителем Астане-йе Ашрафи, дал положительный результат на болезнь несколько дней назад.

Он умер в субботу утром после того, как был доставлен в больницу с “гриппом и химическими травмами”, полученными в ходе ирано-иракской войны.

Представитель министерства здравоохранения страны Киануш Джаханпур заявил, что новый коронавирус уже убил 43 человека в Исламской Республике из 593 подтвержденных случаев.

“К сожалению, девять человек умерли от вируса за последние 24 часа. Число погибших сейчас 43. Число подтвержденных новых случаев инфицирования со вчерашнего дня составляет 205, а общее число подтвержденных случаев инфицирования составляет 593”, – сказал он.

Однако другие представители системы здравоохранения Ирана сообщили британской телерадиокомпании ВВС, что в стране от коронавируса погибли, по меньшей мере, 210 человек. Отмечается, что власти ранее обвинялись в сокрытии настоящего числа смертей, и США выразили обеспокоенность по этому поводу.

В свою очередь, Джаханпур обвинил ВВС в распространении лжи. Он призвал людей держаться подальше от массовых собраний и ограничить свои поездки, чтобы избежать распространения вируса.

Стоит отметить, что у Ирана самый высокий в мире показатель смертности от коронавируса за пределами Китая, являющегося центром вспышки.