Об этом сказано в заявлении флот Революционной гвардии Ирана, сообщает международное информационное агентство Reuters.

Сообщается, что в среду американские военные заявили, что 11 кораблей ВМФ Революционной гвардии оказались на расстоянии “опасной близости” от кораблей ВМС США и береговой охраны в Персидском заливе и назвали эти действия “опасными и провокационными”.

“Мы советуем американцам следовать международным правилам и морским протоколам в Персидском и Оманском заливах и воздерживаться от каких-либо авантюризмов и ложных и фальшивых историй”, – говорится в заявлении иранского флота.

“Они должны быть уверены, что флот Революционной гвардии и могущественные вооруженные силы Исламской Республики Иран рассматривают опасные действия иностранцев в регионе, как угрозу национальной безопасности при любой ошибке с их стороны последует решительный ответ”, – казано в сообщении.