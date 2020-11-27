Иранские власти заявили о гибели топ-чиновника министерства обороны и профессора-физика Мохсена Фахризаде в результате теракта. Западные страны считают его ответственным за "Проект 111" по созданию ядерного оружия для Ирана.

Об этом сообщают иранские чиновники и государственное СМИ Ирана — Информационное агентство Исламской Республики (IRNA).

По данным IRNA, Мохсен Фахризаде, руководитель Организации исследований и инноваций Министерства обороны, был убит террористами во время теракта вблизи Тегерана. Группа безопасности, которая защищала ученых, также получила ранения, есть госпитализированные.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил Израиль в причастности к убийству ученого.

“Сегодня террористы убили известного иранского ученого. Эта трусость — с серьезными признаками израильской причастности — показывает отчаянную воинственность преступников”, — написал он в Twitter.

Зариф призвал международное сообщество отреагировать на случившееся.

“Иран призывает международное сообщество — и особенно ЕС — отказаться от своих позорных двойных стандартов и осудить этот акт государственного террора”, — добавил глава МИД.

Что известно о погибшем чиновнике?

Мохсен Фахризаде был офицером Иранской революционной гвардии и профессором физики в Тегеранском университете.

Ранее Фахризаде-Махабад был старшим ученым Министерства обороны и логистики Вооруженных Сил, а также руководителем Центра физических исследований Ирана. Против Фахризаде были введены санкции Совбезом ООН, поскольку Международное агентство по атомной энергии требовало от чиновника дать показания о деятельности Центра за период, пока он возглавлял его, но тот отказался.

Разведывательные ведомства западных стран утверждали, что Фахризаде может быть ответственным за так называемый “Проект 11”, направленный на проектирование ядерной боеголовки для иранской ракеты. Иран отрицал обвинения по созданию ядерного оружия и уверял, что их государственная ядерная программа предназначена исключительно для гражданских целей.

По данным американской газеты The New York Times, Фахризаде в секретных частях отчетов американской разведки описывался, как человек, глубоко вовлеченный в попытки разработать ядерную боеголовку для Ирана.