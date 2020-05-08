Компания IREX назвала самых влиятельных блогеров украинского сегмента интернета. Ими стали экс министр здравоохранения Ульяна Супрун, журналистка Янина Соколова и шоумен Сергей Притула.

Об этом идет речь в отчете глобальной организации развития и образования IREX.

Согласно результатам исследования, самые влиятельные блогеры в Украине – экс министр здравоохранения Ульяна Супрун, журналистка Янина Соколова и шоумен Сергей Притула.

Кроме того, определены наиболее влиятельные некоммерческие организации, которые представляют образовательные платформы: Osvita.ua и Promotheus.

“Отдельные личности более влиятельны, чем организации”, – сказано в отчете.

Исследование проводилось с использованием контента социальных сетей и анализа социальных медиа в Украине, чтобы определить их ключевое влияние на молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет в вопросах, касающихся национальной идентичности, доступа к социальным и экономическим возможности и гражданское участие молодежи.