Об этом в Facebook написала народный депутат и сопредседатель фракции “Европейская Солидарность” Ирина Геращенко.

“К сожалению, не впервые украинские власти демонстрируют вульгарный, пещерный сексизм. Но впервые на моей памяти сама женщина – депутат это оправдывает, а не осуждает. Отсутствие достоинства – не зависит от пола … и “слуги” это демонстрируют ежедневно”, – отметила Геращенко.

Она подчеркивает, что не в первый раз “извинения” политика звучат как продолжение скандальных высказываний.

“Я выражаю возмущение и решительный протест пещерному сексизму, откровенной дискриминации по гендерному признаку, которую позволили себе руководители правящей фракции и партии. Я бы искренне хотела выразить свою поддержку жертве этих высказываний, но она не считает эту грязь сексизмом … Подобные заявления, а тем более их оправдание, сводят на нет ту большую работу, непростой путь, который прошли украинские женщины в борьбе с гендерными стереотипами, неравенством, буллингом. Эти свидетельства низкой политической культуры, отсутствия морали и этики, невозможны в цивилизованном политической среде”, – отметила Ирина Геращенко.

Нардеп также напомнила, что украинские женщины сегодня на равне с мужчинами защищают территориальную целостность и суверенитет Украины на фронте, воюют с эпидемией коронавируса на медицинском фронте, достойно представляют украинскую дипломатию, является драйверами бизнеса.

“Они высокообразованные и интеллектуальные, современные, европейские. Они достойны уважения, а не унижения”, – подытожила Ирина Геращенко.

Напомним, глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко и глава фракции президентской партии в Верховной Раде Давид Арахамия во время визита в Николаев обсуждали внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой. Этот разговор был записан на микрофоны журналистов, стоявших рядом. Думая, что камеры выключены и звук не пишется, Корниенко заявил, что их коллега Ирина Аллахвердиева – “баба рабочая, как корабельная сосна”. И “вообще красотка”.

В конце он подытожил: “Ну ты к президенту ее заведешь, ты увидишь, он подпрыгнет, выкурит все “айкосы”. Скажет: “Баба, да, баба, да .

Корниенко, первым отреагировавший на публикацию видео, принес извинения от себя и от имени Давида Арахамии “за фривольные слова”. Но при этом отметил, что запись смонтирована, слова вырваны из контекста, и ничего из того, что звучало в разговоре, не имело отношения к Ирине Аллахвердиевой.