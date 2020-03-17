Сегодня Верховная Рада Украины поддержала назначение Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора по представлению президента Владимира Зеленского.

До этого Венедиктова несколько месяцев исполняла обязанности директора Государственного бюро расследований, а ранее была нардепом от “Слуги народа”.

Она – первая женщина в истории Украины, которая будет занимать должность генпрокурора. Венедиктова пришла на замену Руслану Рябошапке, которого ранее уволил Парламент.

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Факты из биографии

Ирина Венедиктова родилась 21 сентября 1978 года в Харькове. Она окончила Харьковский национальный университет внутренних дел и изучала международный коммерческий арбитраж в Chartered Institute of Arbitrators. Имеет звание доктора юридических наук, профессора.

По информации движения ЧЕСНО, у Венедиктовой есть собственная научная школа, состоящая из кандидатов юридических наук, которые под ее руководством защитили диссертационные работы.

В данный момент она является народным депутатом Верховной Рады девятого созыва от “Слуги народа”.

До избрания в Раду Венедиктова была заведующей кафедрой гражданско-правовых дисциплин Харьковского национального университета им. Каразина (с 2005 года).

В 2016−2017 годах Венедиктова претендовала на должность судьи кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, но не прошла конкурс (получила меньший, чем минимально допустимый, бал по результатам экзамена).

Отец новой главы ГБР – генерал-майор Валентин Венедиктов работал проректором по учебной работе Харьковского университета внутренних дел.

Муж Денис Колесник работает в департаменте киберполиции Национальной полиции Украины. У Венедиктовой также есть сын Даниил и дочь Аделина.

Появление в команде Зеленского

Ирина Венедиктова является соратницей Владимира Зеленского и присоединилась к его команде еще до президентской кампании. Она работала экспертом команды Зеленского по вопросам проведения судебной реформы.

“С Владимиром Зеленским я познакомилась в октябре (2018 года, – ред.). Я хочу сказать, что еще в конце лета меня спросили, не буду ли я выступать экспертом по определенным правовым вопросам. Мне стало интересно, и я ответила, что выступлю. Затем он (Зеленский, – ред.) пригласил меня на встречу, я приехала, между нами состоялся разговор, который длился примерно 30 минут. Была достаточно простая беседа, не было реверансов, сразу все пошло по жестким вопросам. И с этого времени я стала советником Владимира Александровича по правовым вопросам”, – отмечала Венедиктова в эфире программы “HARD с Влащенко” на телеканале ZIK.

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На внеочередных парламентских выборах в 2019 году она была избрана народным депутатом девятого созыва от партии “Слуга народа” (в списке шла под номером 3). В Верховной Раде Венедиктова заняла должность главы комитета по вопросам правовой политики.

Работа в ГБР

В конце декабря Верховная Рада приняла закон о перезапуске Государственного бюро расследований, согласно которому был уволен предыдущий руководитель ведомства Роман Труба.

Вместо него исполнять обязанности главы Бюро была назначена Ирина Венедиктова.

На посту главы ГБР Венедиктова запомнилась рядом скандалов. В частности, из-за назначения своим заместителем бывшего адвоката експрезидента Виктора Януковича – Александра Бабикова.

И хотя сама Венедиктова отрицала конфликт интересов, один из адвокатов семей Небесной сотни Евгения Закревская опубликовала ряд судебных документов, подтверждающих, что Бабиков не только входит в адвокатское объединение “Авер Лекс” (оно защищает Януковича), но и является его адвокатом. Он представлял интересы Януковича минимум в трех делах.

Венедиктова впоследствии заверила, что Бабиков не будет заниматься делами Майдана.

Еще один заместитель главы Государственного бюро расследований Александр Соколов оказался связан с Венедиктовой через бизнес своей супруги. Об этом говорилось в расследовании Bihus.Info.

Во время работы в ГБР Венедиктова допускала силовой привод на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко. Впоследствии его адвокат Игорь Головань подал иск против и.о. главы ГБР с целью опровержения информации относительно неявки Порошенко на допросы в качестве свидетеля.

Декларация

Согласно декларации за 2019 год, Ирина Венедиктова владеет офисом в Харькове площадью 150 кв. м и машиноместом в этом же городе площадью 15,7 кв. м.

На сына и дочь записаны земельный участок в Харьковской области площадью 1500 кв. м. и дом площадью 387,5 кв. м.

В собственности Венедиктовой также есть автомобиль Porsche Cayenne 2013 года выпуска.

Во время работы народным депутатом она получила 186 тысяч 156 грн зарплаты и 22 тыс. 300 грн “выплат от политической партии”.

За время работы в Харьковском университете имени Каразина (по совместительству) она заработала 136 тысяч 721 гривну. Еще 1637 грн зарплаты Венедиктова получила в ООО “Перегрин Кэпитал Групп”.

В качестве “гонораров и других выплат” во время работы в арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Венедиктова задекларировала 69 тыс. 309 грн. Также она получила более 32 тыс. грн за сдачу имущества в аренду.

По данным системы youcontrol, Венедиктова в прошлом была основателем нескольких компаний – “Чугуевские аграрные инвестиции” и “Старсет”.