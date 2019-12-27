Соответствующий указ от 27 декабря обнародован на сайте главы государства.

#Буквы рассказывают, что известно об и.о. главы ГБР.

Факты из биографии

Ирина Венедиктова родилась 21 сентября 1978 года в Харькове. Она окончила Харьковский национальный университет внутренних дел и изучала международный коммерческий арбитраж в Chartered Institute of Arbitrators. Имеет звание доктора юридических наук, профессора.

По информации движения ЧЕСНО, у Венедиктовой есть собственная научная школа, состоящая из кандидатов юридических наук, которые под ее руководством защитили диссертационные работы.

В данный момент она является народным депутатом Верховной Рады девятого созыва от “Слуги народа”.

А до избрания в Раду Венедиктова была заведующей кафедрой гражданско-правовых дисциплин Харьковского национального университета им. Каразина (с 2005 года), членом научно-консультативного совета Верховного суда, арбитром Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины и судьей третейского суда при “Фундации медицинского права и биоэтики Украины”.

Венедиктова также вице-президент Фонда медицинского права и биоэтики, член редакционной коллегии журналов “Частное право”, “Медицинское право”.

Она работала в юридической фирме “Arbitis” советником по юридическому аудиту и сделкам по слиянию и поглощению, а также была советником в ряде других юридических фирм.

В 2016−2017 годах Венедиктова претендовала на должность судьи кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, но не прошла конкурс (получила меньший, чем минимально допустимый, бал по результатам экзамена).

Отец новой главы ГБР – генерал-майор Валентин Венедиктов работал проректором по учебной работе Харьковского университета внутренних дел.

Муж Денис Колесник работает в департаменте киберполиции Национальной полиции Украины. У Венедиктовой также есть сын Даниил и дочь Аделина.

Появление в команде Зеленского

Ирина Венедиктова является соратницей Владимира Зеленского и присоединилась к его команде еще до президентской кампании. Она работала экспертом команды Зеленского по вопросам проведения судебной реформы.

“С Владимиром Зеленским я познакомилась в октябре (2018 года, – ред.). Я хочу сказать, что еще в конце лета меня спросили, не буду ли я выступать экспертом по определенным правовым вопросам. Мне стало интересно, и я ответила, что выступлю. Затем он (Зеленский, – ред.) пригласил меня на встречу, я приехала, между нами состоялся разговор, который длился примерно 30 минут. Была достаточно простая беседа, не было реверансов, сразу все пошло по жестким вопросам. И с этого времени я стала советником Владимира Александровича по правовым вопросам”, – отмечала Венедиктова в эфире программы “HARD с Влащенко” на телеканале ZIK.

На внеочередных парламентских выборах в 2019 году она была избрана народным депутатом девятого созыва от партии “Слуга народа” (в списке шла под номером 3). В Верховной Раде Венедиктова заняла должность главы комитета по вопросам правовой политики.

Декларация

Согласно декларации за 2018 год, Ирина Венедиктова владеет офисом в Харькове площадью 150 кв. м и машиноместом в этом же городе площадью 15,7 кв. м.

На сына и дочь нового главы ГБР записаны земельный участок в Харьковской области площадью 1500 кв. м. и дом площадью 387,5 кв. м.

В собственности Венедиктовой также есть автомобиль Porsche Cayenne 2013 года выпуска.

За год во время работы в университете она заработала 193 тыс. 206 грн, а в качестве “гонораров и других выплат” во время работы в арбитражном суде при Торгово-промышленной палате – 144 тыс. 21 грн. Также Венедиктова получила более 61 тыс. грн за сдачу имущества в аренду.

По данным системы youcontrol, Венедиктова в прошлом была основателем нескольких компаний – “Чугуевские аграрные инвестиции” и “Старсет”.