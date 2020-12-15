Ирландская комиссия по защите данных (DPC) оштрафовала американскую компанию Twitter на 450 тыс евро за недостаточно быстрое сообщение об утечке данных.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В 2019 году в приложении Twitter для Android произошла ошибка, из-за которой некоторые защищенные твиты пользователей соцсети были опубликованы. Однако компания затянула сообщение DPC об этом инциденте.

Twitter объясняла, что задержка с сообщением об ошибке возникла из-за непредвиденных обстоятельств, связанных с рождественско-новогодним периодом. В компании также отметили, что сделали изменения, которые позволят своевременно информировать о подобных инцидентах в будущем.

Однако это не спасло компанию Twitter от штрафа. Сначала DPC хотела оштрафовать соцсеть на 150-300 тысяч долларов, но в результате увеличила штраф за того, что регуляторы Австрии, Германии и Италии назвали начальный размер штрафа слишком низким.

В Twitter не стали оспаривать решение DPC. Представитель сервиса сообщил, что компания уважает решение регулятора, признает допущенное нарушение сроков уведомления о проблеме (его объяснили нехваткой сотрудников в период между Рождеством и Новым годом) и принимает ответственность за эту ошибку.

Отмечается, что это первая санкция против Twitter в рамках новой системы защиты данных Европейского Союза GDPR.