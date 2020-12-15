Об этом сообщает агентство Reuters.
В 2019 году в приложении Twitter для Android произошла ошибка, из-за которой некоторые защищенные твиты пользователей соцсети были опубликованы. Однако компания затянула сообщение DPC об этом инциденте.
Twitter объясняла, что задержка с сообщением об ошибке возникла из-за непредвиденных обстоятельств, связанных с рождественско-новогодним периодом. В компании также отметили, что сделали изменения, которые позволят своевременно информировать о подобных инцидентах в будущем.
Однако это не спасло компанию Twitter от штрафа. Сначала DPC хотела оштрафовать соцсеть на 150-300 тысяч долларов, но в результате увеличила штраф за того, что регуляторы Австрии, Германии и Италии назвали начальный размер штрафа слишком низким.
В Twitter не стали оспаривать решение DPC. Представитель сервиса сообщил, что компания уважает решение регулятора, признает допущенное нарушение сроков уведомления о проблеме (его объяснили нехваткой сотрудников в период между Рождеством и Новым годом) и принимает ответственность за эту ошибку.
Отмечается, что это первая санкция против Twitter в рамках новой системы защиты данных Европейского Союза GDPR.
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