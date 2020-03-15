Об этом спортсмен написал на своей странице в Instagram и опубликовал фото с близкими.
“Хорошие привычки, которые мы получили в результате ужасной атаки коронавируса сделают нас сильнее в будущем. Гигиена рук и прикосновение к собственному лицу, последовательная и тщательная гигиена. Мы действительно должны всего этого придерживаться”, – написал Макгрегор.
Он добавил, что раньше часто пожимал руки желающим и друзьям, однако сейчас пересмотрел свое отношение к такому типу приветствия.
“Будьте бдительны относительно наших личной гигиены и личного пространства”, – добавил он.
Он рассказал, что фотографии, которые в последние опубликовал в сети были сделаны в студии именно в то время, когда он получил известие о смерти своей тети от коронавируса.
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