Ірландська мережа магазинів Lidl Ireland періодично пропонуватиме безплатні товари жіночої гігієни в рамках ініціативи, спрямованої на боротьбу з бідністю.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Починаючи з 3 травня ірландці зможуть отримати спеціальний купон, який дає право на безплатну коробку гігієнічних прокладок чи тампонів. Купон можна використати раз на місяць.

Це перша подібна ініціатива, мета якої — допомогти людям з низьким доходом.

Отримати жіночі гігієнічні засоби можна буде в 168 магазинах Ірландії.

Окрім магазинів, компанія Lidl Ireland раз на квартал передаватиме жіночі товари для гігієни благодійній організації The Simon Communities. Так, ними зможуть скористатися безхатьки.

До цього парламент Ірландії ухвалив рішення на законодавчому рівні закріпити необхідність ввести безплатні товари для населення. Аналогічна законодавча ініціатива вже працює в Шотландії та Новій Зеландії.

Опитування дитячої благодійної організації Plan International засвідчило, що у 2018 році в Ірландії майже половина дівчаток віком від 12 до 19 років не завжди могли придбати собі прокладки чи тампони.