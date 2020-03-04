"Иск" Премьер-министра Алексея Гончарука, который сначала появился на сайте суда, а затем был удален, отправил бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан.

Об этом #Буквам сообщили источники в суде.

Напомним, вечером 3 марта на странице Окружного административного суда Киева появилось сообщение о том, что якобы премьер-министр Алексей Гончарук обратился в суд, чтобы запретить главе ВР рассматривать вопрос о его отставке.

Вскоре иск был удален с сайта и соцсетей суда, а в Кабинете Министров заявили, что информация о том, что Премьер Алексей Гончарук якобы подал заявление в Окружной суд Киева с просьбой запретить рассмотрение его отставки не соответствует действительности.

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк на своей странице в Facebook заявил, что новость о том, что якобы поступило заявление об обеспечении иска, заявителем в котором указан Алексей Гончарук, будет удалена с сайта суда до выяснения, в соответствии с положениями Кодекса административного судопроизводства Украины, лица заявителя.

По информации источников #Букв инициатором иска Премьер-министра Алексея Гончарука был экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан.

#Буквы обратились к Богдану, но он не стал комментировать.

По словам, бывшего министра Кабинета Министров Дмитрия Дубилета, Гончарук об этой новости узнал во время прощания со своими министрами.

“Он, конечно, сразу попросил это опровергнуть, но было смешно”, – сказал Дубилет в комментарии журналистам.

На вопрос, правда ли это была шутка Богдана, экс-министр только рассмеялся.

Главный редактор “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов на своей странице в Facebook написал, что Богдан пошутил в админсуде над увольнением Гончарука

“В Окружном административном суде руководит его друг судья Павел Вовк, которому Богдан оказал содействие в благополучном восстановлении в должности вопреки опубликованию весьма компрометирующей прослушки НАБУ, и можно зарегистрировать все, что угодно”, — написал Бутусов.

По его мнению, таким образом Богдан напоминает Зеленскому, “что он никуда не делся” и не в восторге от увольнения лиц, которых лично продвигал.