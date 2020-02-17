Об этом сообщил народный депутат Леонид Емец на своей странице в Facebook.
“Анна Скороход родила мальчика! Дети это всегда позитив! Хочу пожелать им здоровья и жить в нормальной стране. И чтобы эта страна была Украина”- написал он.
Другие подробности о новорожденном в семье Скороход пока не разглашаются.
Гражданским мужем Скороход, по данным СМИ, является российский банкир Алексей Алякин.
Ранее 12 февраля родила ребенка народный депутат от фракции “Слуга народа” и глава антикоррупционного комитета Анастасия Красносельская.
Пока неизвестно, будут ли новоиспеченные мамы-депутаты брать декретный отпуск.
В прошлому году отцами стали нардепы Святослав Юраш, Александр Качура и Давид Арахамия.
- Российская теннисистка. фотомодель Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас показали первые фото своего новорожденного ребенка.