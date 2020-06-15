Об этом сообщает пресс-служба университета.

Уточняется, что ранее изображения лиц можно было масштабировать в восемь раз, однако теперь в университете нашли способ создавать реалистично выглядящие лица с разрешением, которое в 64 раза превышает первоначальное.

“Никогда ранее изображения с суперразрешением не создавались с таким большим количеством деталей”, – рассказал специалист Duke Синтия Рудин.

По словам исследователей, данную систему невозможно использовать для идентификации людей, поскольку она не превращает неузнаваемую фотографию с камеры в изображение реального человека. Скорее система генерирует новые лица, которые в реальности не существуют.

По мнению соавторов исследования, такая же техника могла бы обеспечивать четкие снимки для медицинских приложений, микроскопов и астрономических аппаратов.

Отмечается, что в новой технологии вместо съемки изображения с низким разрешением и добавления новых деталей, система просматривает примеры лиц с высоким разрешением и ищет максимально похожие на первоначальное изображение.

По словам авторов технологии, создавать лица удается даже при обработке пиксельных фотографий, на которых практически неразличимы рот и глаза. Данная система может преобразовывать лица размером 16 на 16 пикселей в изображения размером в 1024 на 1024 пикселя всего за несколько секунд.