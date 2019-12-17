Об этом сообщает Le Figaro.

Бетховен начал работать над произведением во время работы над девятой симфонией и “Одой к радости”. Однако композитор не успел закончить симфонию из-за смерти, оставив только несколько рукописных набросков и планов.

Так, специалисты попробуют закончить композицию с помощью машинного обучения и программы. Сначала нейросеть проанализировала все произведения Бетховена. Затем искусственному интеллекту дали фрагменты десятой симфонии, чтобы он смог завершить музыкальное произведение.

Мировая премьера 10-й симфонии Бетховена, дописанной с помощью искусственного интеллекта, состоится в Германии в родном городе композитора Бонне 28 апреля 2020 года. В этот день композитору исполнится 250 лет.

Команда музыкантов и ученых отметила, что продолжение произведения от искусственного интеллекта не повлияет на наследство Бетховена, поскольку завершенную композицию не зачислят в творчество композитора.