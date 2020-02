“Женщины в искусстве” – именно под таким лозунгом пройдет весенний Lviv art and wine festival. “Сегодня женщинам в искусстве действительно есть что сказать – их слово решительно и сильно, а талант – удивительный и многогранный. В то же время каждая женщина обладает особым шармом и вдохновляет на создание прекрасных шедевров. В первые весенние дни мы все ищем вдохновения и новых впечатлений. На Lviv Art and Wine Festival их будет достаточноLviv Art and Wine Festival”, – рассказывает Инна Кляп, соорганизатор мероприятия.

Фестиваль состоится уже во второй раз. Организаторы имеют целью не только создать удобную платформу для общения молодых художников и их обмена опытом, но и популяризировать украинское вино и способствовать развитию этой отрасли в Украине.

Wine Festiva

Как и в прошлом году, художественная программа фестиваля обещает быть насыщенной. Экспозицию фестиваля составят работы львовских художников: скульптуры от Тараса Поповича, графика Николая Грицеляка, а также живопись Ирины Пазин, Меры Бачкур, Лизы Ждановой, Анны Кашкадамов, Кристины Коляды, Анны Зарумы, тa Демьяна Перетятко.

Посетителей ждет немало интересных лекций, в частности, о женских образах в фотографии от львовской фотохудожницы Марты Сирко.

На территории фестиваля будут действовать интерьерные и коллажированные инсталляции, аудио-визуальные перформансы о женщинах, а также креативные и яркие фотозоны.

Гастро-маркет соберет под одной крышей более 20 участников, среди которых семейные винодельческие со всей Украины, популярные виноваты бренды, опытные сомелье, крафт сыроварни, а также любимые заведения уличной еды нашего города.

Рядом с фуд-кортом в течение двух дней фестиваля будет работать ярмарка подарков, где все желающие смогут приобрести стильные украшения и аксессуары, оригинальные предметы декора, книги и другие товары.

Для заядлых киноманов будет работать вечернее кинотеатр. Так, в дружеской компании за бокалом любимого вина вы можете просмотреть популярные фильмы на художественную тематику.

Музыкальной изюминкой вечера станут атмосферные выступления музыкальных групп Dizex band, Resonance trio, Duo Dose, BandJamIn, The Hound Dogs.

Организаторы позаботились и о самых маленьких гостей фестиваля – в субботу и воскресенье на детей ждет художественно-развлекательная программа от детской арт-студии

Стоимость входного билета – 50 грн.

Часы работы фестиваля 13:00-23:00.

Событие в Facebook: https://www.facebook.com/events/1237212509804907/