54-летняя американская супермодель, телеведущая и актриса Синди Кроуфорд во время карантина устроила дома фотосессию, консультируясь с фотографом в Facetime.

Об этом звезда сообщила в своем Instagram.

“Все бывает в первый раз! FaceTime-фотосессия с Кэт Ирлин (фотограф из Нью-Йорка — ред.). Некоторое время мода и фотография будут другими, но это не значит, что мы должны перестать быть креативными”, — написала модель.

Снимками, получившимися во время онлайн-фотосессии поделилась и сама фотограф. Она сопроводила их хештегом #artintimesofcorona — #искусствововремякоронавируса.