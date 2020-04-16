Об этом звезда сообщила в своем Instagram.

“Все бывает в первый раз! FaceTime-фотосессия с Кэт Ирлин (фотограф из Нью-Йорка — ред.). Некоторое время мода и фотография будут другими, но это не значит, что мы должны перестать быть креативными”, — написала модель.

Фото: Cindy Crawford / Instagram

Фото: Cindy Crawford / Instagram

Снимками, получившимися во время онлайн-фотосессии поделилась и сама фотограф. Она сопроводила их хештегом #artintimesofcorona — #искусствововремякоронавируса.

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cindy via facetime – #artintimesofcorona ❤️

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