Об этом звезда сообщила в своем Instagram.
“Все бывает в первый раз! FaceTime-фотосессия с Кэт Ирлин (фотограф из Нью-Йорка — ред.). Некоторое время мода и фотография будут другими, но это не значит, что мы должны перестать быть креативными”, — написала модель.
Снимками, получившимися во время онлайн-фотосессии поделилась и сама фотограф. Она сопроводила их хештегом #artintimesofcorona — #искусствововремякоронавируса.
- Ранее сообщалось, что супермодель Белла Хадид устроила эротическую фотосессию для итальянского Vogue у себя дома с помощью сервиса видеозвонков Facetime.