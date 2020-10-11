Об этом Муджахид сообщил телеканалу CBS News.

“Мы надеемся, что он победит на выборах и покончит с американским военным присутствием в Афганистане”, – сказал представитель “Талибана”.

Он отметил, что Трамп может казаться нелепым человеком для всего мира, но для талибов он – здравомыслящий и мудрый.

В то же время Тим Мерто – представитель избирательного штаба Трампа – заявил, что его команда отвергает поддержку “Талибана”. Также он добавил, что Дональд Трамп всегда будет защищать в первую очередь американские интересы.