Об этом Муджахид сообщил телеканалу CBS News.
“Мы надеемся, что он победит на выборах и покончит с американским военным присутствием в Афганистане”, – сказал представитель “Талибана”.
Он отметил, что Трамп может казаться нелепым человеком для всего мира, но для талибов он – здравомыслящий и мудрый.
В то же время Тим Мерто – представитель избирательного штаба Трампа – заявил, что его команда отвергает поддержку “Талибана”. Также он добавил, что Дональд Трамп всегда будет защищать в первую очередь американские интересы.
- Ранее сообщалось, что 17-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг призвала жителей США проголосовать на президентских выборах за кандидата от Демократической партии Джо Байдена.