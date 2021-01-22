Ответственность за кровавый теракт в Багдаде (Ирак), который произошел накануне и унес жизни десятков людей, взяли на себя боевики террористической группировки "Исламское государство".

Об этом, в частности, сообщают агентства Reuters и ВВС.

Соответствующую информацию обнародовал ресурс Amaq, связанный с “Исламским государством” (он появился в 2014 году и получает эксклюзивную информацию от ИГ).

Как известно, накануне двое смертников подорвались среди толпы покупателей на переполненном рынке на площади Таяран в Багдаде

Перед взрывом один из террористов привлек к себе внимание людей, заявив, что он плохо себя чувствует. Когда вокруг него собралась толпа, прогремел взрыв.

Второй террорист подорвался, когда другие люди пришли на помощь пострадавшим.

В результате погибли по меньшей мере 32 человека и более 100 были ранены.

По сообщению Amaq, целью теракта были мусульмане-шииты.

Это была сама масштабная атака террористов-смертников в Багдаде за последние три года (последняя произошла на той же площади в январе 2018 года, когда погибли 35 человек).

Теракты смертников в Багдаде стали редкостью после того, как ИГ потерпело военное поражение в этом регионе в конце 2017 года.

Когда-то боевики “Исламского государства” контролировали 88 000 кв. км территории от восточного Ирака до западной Сирии (на которой проживали почти 8 млн человек).

Согласно отчету ООН, опубликованному в прошлом году, несмотря на поражение, более 10 000 боевиков ИГ продолжали свою активность в Ираке и Сирии.