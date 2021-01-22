Об этом, в частности, сообщают агентства Reuters и ВВС.
Соответствующую информацию обнародовал ресурс Amaq, связанный с “Исламским государством” (он появился в 2014 году и получает эксклюзивную информацию от ИГ).
Как известно, накануне двое смертников подорвались среди толпы покупателей на переполненном рынке на площади Таяран в Багдаде
Перед взрывом один из террористов привлек к себе внимание людей, заявив, что он плохо себя чувствует. Когда вокруг него собралась толпа, прогремел взрыв.
Второй террорист подорвался, когда другие люди пришли на помощь пострадавшим.
В результате погибли по меньшей мере 32 человека и более 100 были ранены.
По сообщению Amaq, целью теракта были мусульмане-шииты.
Это была сама масштабная атака террористов-смертников в Багдаде за последние три года (последняя произошла на той же площади в январе 2018 года, когда погибли 35 человек).
Теракты смертников в Багдаде стали редкостью после того, как ИГ потерпело военное поражение в этом регионе в конце 2017 года.
Когда-то боевики “Исламского государства” контролировали 88 000 кв. км территории от восточного Ирака до западной Сирии (на которой проживали почти 8 млн человек).
Согласно отчету ООН, опубликованному в прошлом году, несмотря на поражение, более 10 000 боевиков ИГ продолжали свою активность в Ираке и Сирии.
- Ранее в Саудовской Аравии, в городе Джедда, во время церемонии памяти окончания Первой мировой войны, организованной посольством Франции, произошел взрыв. Как минимум четыре человека пострадали.