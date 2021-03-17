Об этом сообщила пресс-служба министерства охраны здоровья страны.

Согласно действующим правилам, границы Исландии закрыты для всех путешественников за пределами Шенгенской зоны, ЕЭЗ, ЕАСТ и ЕС, независимо от их статуса вакцинации.

С четверга, 18 марта, въезд в страну будет открыт для всех иностранцев, но привитых только одобренными в Европе вакцинами. На данный момент в ЕС утверждены четыре вакцины – Pfizer/BioNtech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson (Janssen).

Привитые путешественники будут освобождены от карантина и дополнительных тестов.

Кроме того, в Исландию смогут приехать туристы, которые предоставят “убедительные доказательства“ об уже перенесенной коронавирусной инфекции.

“Мир многое пережил за последние двенадцать месяцев, и мы все надеемся на медленное и безопасное возвращение к нормальной жизни. Это также включает возобновление возможности путешествовать, что имеет большое значение для культуры, торговли и предпринимательства“, – отметила премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир.