Исландия внесла изменения в программу получения визы, согласно которой въезд будет возможен только для иностранцев, чья зарплата составляет $7360 в месяц.

Об этом пишет Bloomberg.

Власти Исландии внесли изменения в программу выдачи виз, чтобы привлечь иностранцев с высокими доходами готовых приехать в страну и работать удаленно. Теперь они смогут претендовать на долгосрочную визу, что позволяет им и их семьям оставаться в Исландии до шести месяцев.

Согласно новым правилам, въезд в Исландии разрешен лицам, ежемесячный доход которых составляет $7360 (1 млн исландских крон) или $88 000 в год. Также турист должен соответствовать требованиям дополнительного медицинского страхования.

Таким лицам будет разрешено оставаться на территории страны в течение шести месяцев. Изменения распространяются только на иностранцев, которым не нужна виза для туристической поездки в Исландию. Это, в частности, граждане стран шенгенской зоны или владельцы вида на жительство, выданного одной из этих стран. Чтобы получить разрешение на длительное пребывание в Исландии, необходимо будет подтвердить наличие трудовых отношений с зарубежной компанией или статус самозанятого, а также отвечать требованиям дохода и медицинского страхования.

“Я думаю, что идея заключается в том, чтобы привлечь высокооплачиваемых профессионалов из Кремниевой долины или Сан-Франциско, чтобы они тратили свои деньги здесь, а не там”, – объясняет Аста Гудрун Хельгадоттир, член Исландской пиратской партии.

По ее словам, хотя технически долгосрочные гости не являются туристами, они берут в аренду квартиры, посещают рестораны и путешествуют на выходных, чтобы исследовать страну.

Как отмечает Bloomberg, кроме Исландии используют похожую стратегию для получения доходов от иностранцев во время пандемии такие страны как Бермудские острова, Барбадос, Каймановы острова и Эстония.