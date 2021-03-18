Об этом сообщает издание RTE.

За легализацию эвтаназии проголосовали 202 депутата, 141 против и двое воздержались.

До этого эвтаназия в Испании была незаконной и наказывалась заключением на срок до десяти лет.

Закон вступит в силу через три месяца. За это время должен состояться период адаптации к новому закону. В частности, в стране должны создать региональные контрольные комитеты, которые будут рассматривать и санкционировать запросы на эвтаназию.

Просить эвтаназию может любой совершеннолетний гражданин Испании, а также лица, имеющие вид на жительство в стране. Однако существует ряд обязательных условий.

Человек должен осуществить запрос на эвтаназию лично в письменной форме. После этого его рассмотрит специальная врачебная комиссия. На рассмотрение запроса выделяют пять недель. Важно, что за это время человек должен минимум четыре раза подтвердить свое желание. Также за пациентом сохраняется право отозвать запрос в любой момент.

Эвтаназию будут проводить в медицинском учреждении, или в дома. При этом медицинские работники имеют право отказаться от участия в процедуре.

Напомним, что эвтаназия уже легализована в Бельгии, Люксембурге, Нидерландах, Канаде, Колумбии, а также в некоторых штатах Австралии и США.