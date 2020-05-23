Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает El Pais.
“Начиная с июля возобновится въезд иностранных туристов в Испанию на условиях безопасности. Иностранные туристы уже могут планировать свои каникулы в нашей стране”, – заявил Санчес.
Он пояснил, что правительство действует осторожно, помня о последствиях пандемии, чтобы не спровоцировать новую вспышку.
Доходы от туризма составляют 12 % ВВП страны. Объединение туристических фирм Испании ранее сообщило, что убытки отрасли в нынешнем году составят от 93 до 124 миллиардов евро даже в том случае, если границы страны откроются в конце июня.
Испанские власти гарантируют, что туристы не подвергнутся риску заражения и не заболеют коронавирусом.
Также в правительстве рассматривают вариант, который предложили на Кипре. По приезду, туристы должны будут предоставить справку о том, что не заражены COVID-19.
Санчес также объявил, что с 26 мая в стране пройдет десятидневный траур по жертвам пандемии. Это будет самый долгий траур в истории демократической Испании.
- Туристический сезон в этом году не отменяется, несмотря на ситуацию с коронавирусом и карантином, и украинские туристы могут рассчитывать на отдых в ряде стран. Согласно прогнозам, будут готовы принять туристов Египет, Турция, некоторые Балканские страны, Греция. Последняя ранее планировала открыть сезон с 1 июля.