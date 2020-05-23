Правительство Испании приняло решение начать туристический сезон в стране с 1 июля. При этом туристам придется провести двухнедельную изоляцию.

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает El Pais.

“Начиная с июля возобновится въезд иностранных туристов в Испанию на условиях безопасности. Иностранные туристы уже могут планировать свои каникулы в нашей стране”, – заявил Санчес.

Он пояснил, что правительство действует осторожно, помня о последствиях пандемии, чтобы не спровоцировать новую вспышку.

Доходы от туризма составляют 12 % ВВП страны. Объединение туристических фирм Испании ранее сообщило, что убытки отрасли в нынешнем году составят от 93 до 124 миллиардов евро даже в том случае, если границы страны откроются в конце июня.

Испанские власти гарантируют, что туристы не подвергнутся риску заражения и не заболеют коронавирусом.

Также в правительстве рассматривают вариант, который предложили на Кипре. По приезду, туристы должны будут предоставить справку о том, что не заражены COVID-19.

Санчес также объявил, что с 26 мая в стране пройдет десятидневный траур по жертвам пандемии. Это будет самый долгий траур в истории демократической Испании.