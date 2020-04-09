Об этом сообщает американский канал CNN.
По словам премьер-министра Королевства Педро Санчеса, уже в ближайшее время страна начнет плавно смягчать карантинные меры, которые были введены для остановки распространения вируса.
“Мы достигли пика, и теперь начинается деэскалация”, – сказал он.
Глава правительства также рассказал, что в данный момент министры работают над планом возвращения страны к нормальной жизни.
Отмечается, что сегодня Испания является второй страной в мире по количеству людей, инфицированных коронавирусом. По состоянию на 9 апреля в Королевстве было зафиксировано 148 тысяч случаев заболевания COVID-19 и 15 тысяч смертей от вируса.
- Ранее сообщалось, что распространение коронавирусной инфекции Covid-19 в Украине можно отслеживать в режиме реального времени с помощью онлайн-карты.
- В СНБО создали карту распространения COVID-19 в Украине и мире.
- В Украине по состоянию на утро 9 апреля зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 224 новых случая.
- Показатель летальности от коронавируса в Украине составляет 3,1 %. Это существенно меньше, чем, например, в Италии или Испании.