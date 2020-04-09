Об этом сообщает американский канал CNN.

По словам премьер-министра Королевства Педро Санчеса, уже в ближайшее время страна начнет плавно смягчать карантинные меры, которые были введены для остановки распространения вируса.

“Мы достигли пика, и теперь начинается деэскалация”, – сказал он.

Глава правительства также рассказал, что в данный момент министры работают над планом возвращения страны к нормальной жизни.

Отмечается, что сегодня Испания является второй страной в мире по количеству людей, инфицированных коронавирусом. По состоянию на 9 апреля в Королевстве было зафиксировано 148 тысяч случаев заболевания COVID-19 и 15 тысяч смертей от вируса.