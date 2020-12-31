Испания и Великобритания достигли предварительного соглашения о сохранении открытой сухопутной границы Гибралтара после Brexit.

Об этом сообщает Reuters и премьер-министр Испании Педро Санчес.

Соглашение было достигнуто всего за несколько часов до полного выхода Великобритании из Европейского союза.

“Мы начинаем новый этап. Мы достигли предварительного соглашения с Соединенным Королевством по Гибралтару, которое позволит нам устранить препятствия и продвинуться к всеобщему процветанию”, – написал испанский премьер в Twitter.

Министр иностранных дел Испании Гонсалес Лайя заявил, что в рамках соглашения Гибралтар, заморская территория Великобритании, расположенная на южной оконечности Испании, останется частью соглашений Европейского Союза – таких, как Шенгенская зона.

Все детали соглашения стороны обсудят в течение шестимесячного перехода.

Гибралтар не упоминается в торговой сделке Евросоюза и Британии. По словам министра иностранных дел Испании, без договоренности в четверг десятки тысяч испанцев и гибралтарцев, которые пересекают границу каждый день, были бы вынуждены проходить пограничный контроль.

Испания требует суверенитета над портом в устье Средиземного моря, который она уступила Великобритании в 1713 году после войны.