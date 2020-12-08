Для поездки в Испанию уже в марте не нужно будет сдавать тест на коронавирус. Власти страны представили программу для привлечения туристов - гостям будут предоставлять актуальную информацию о стране и советы по безопасности.

Об этом сообщает издание The Local.

Сейчас все, кто прибывает в Испанию, должны предъявить отрицательный тест на COVID-19, сделанный менее чем за 72 часа до поездки. Однако испанские органы власти в сфере туризма надеются, что к весне эту норму отменят.

В первую очередь перезапустить туризм намерены островные курорты. Яго Негеруэла, министр туризма Балеарских островов, анонсировал, что безопасный туризм в Испании должен начинаться с “конца марта”, добавив: “Однако прежде всего стоит задача позиционирования, продажи и объяснения миру, что острова Испании являются безопасным местом отдыха”.

Кампанию уже представили министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото и генеральный директор Национального совета по туризму Turespaña Мигель Санс.

“С помощью этой кампании мы хотим позиционировать туристический бренд Испании как фактор, влияющий на безопасность путешествий, и сделать вклад в формирование уверенности у туристов в том, что они снова приедут в нашу страну”, – сказал Марото.