Об это свидетельствуют данные министерства охраны здоровья Испании и Департамента гражданской защиты Италии.
По данным испанского ведомства, по состоянию на 3 апреля в стране 117 710 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из их почти 7,5 тысячи случаев были зафиксированы в течение суток. Количество погибших пациентов с COVID-19 достигло 10 935, их них 933 человека умерли в течение последних суток.
В то же время в Италии, по информации итальянского ведомства, общее количество погибших зараженных — 115 242. Количество погибших — 13 915, из них 760 — за последние сутки.
Таким образом, Испания стала наиболее пострадавшей от COVID-19 страной Европы и второй страной по числу заболевших в мире.
Наибольшее количество случаев болезни, как сообщает университет Джона Хопкинса, сегодня зафиксировано в США. Число подтвержденных случаев болезни с Соединенных Штатах достигло 245 тысяч. Около 6 тысяч пациентов погибли.
- Вечером 2 апреля количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 1 млн. Более 50 тысяч человек погибли.
- По состоянию на утро 3 апреля в Украине зафиксировано уже 942 случая заражения коронавирусом COVID-19. За сутки было подтверждено 138 новых случаев.