Количество лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Испании превысило 117 тысяч. Так Испания стала наиболее пострадавшей от COVID-19 страной Европы.

Об это свидетельствуют данные министерства охраны здоровья Испании и Департамента гражданской защиты Италии.

По данным испанского ведомства, по состоянию на 3 апреля в стране 117 710 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из их почти 7,5 тысячи случаев были зафиксированы в течение суток. Количество погибших пациентов с COVID-19 достигло 10 935, их них 933 человека умерли в течение последних суток.

В то же время в Италии, по информации итальянского ведомства, общее количество погибших зараженных — 115 242. Количество погибших — 13 915, из них 760 — за последние сутки.

Таким образом, Испания стала наиболее пострадавшей от COVID-19 страной Европы и второй страной по числу заболевших в мире.

Наибольшее количество случаев болезни, как сообщает университет Джона Хопкинса, сегодня зафиксировано в США. Число подтвержденных случаев болезни с Соединенных Штатах достигло 245 тысяч. Около 6 тысяч пациентов погибли.