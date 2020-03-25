Об этом свидетельствуют данные испанского Минздрава.

Общее количество инфицированных уже превысило 47 тысяч человек, в том числе за последние сутки выявили 7937 новых случаев заражения.

С начала эпидемии умерли 3434 человека (в том числе за сутки – 738), а 5367 полностью выздоровели (за сутки – 1573 человек). В отделениях интенсивной терапии находятся 3166 человек.

Самое большое количество инфицированных – в Мадриде (14,6 тыс. человек) и Каталонии (9,9 тыс.). Больше тысячи заболевших также в Стране Басков, Андалузии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии, Галисии, Наварре. Меньше всего – в африканских городах Сеута и Мелилья.

По количеству смертей от коронавируса Испания уступает только Италии, где умерли 6820 человек.