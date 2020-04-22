Правительство Испании приняло решение ослабить карантинные меры, в соответствии с которыми детям было запрещено покидать дом.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как сообщалось ранее, в 14 марта в Испании действуют жесткие карантинные меры. В частности, в течение этого месяца было запрещено покидать дома при любых обстоятельствах.

Поздно вечером во вторник, 21 апреля, заявил министр здравоохранения Сальвадор Илла объявил, что Испания разрешит детям выходить из дома уже на ближайших выходных.

Ранее премьер-министр Педро Санчес анонсировал соответствующее нововведение. Однако тогда предполагалось, что дом смогут покидать дети в возрасте до 12 лет. Это вызвало бурную реакцию жителей страны, обвинивших правительство в том, что меры в отношении детей являются слишком строгими.

Министр здравоохранения Сальвадор Илла заверил, что “правительство прислушивается” к критике, в связи с чем возраст детей, которым будет можно выходить из дома, был увеличен.

“Это правительство слушает, и на следующих выходных я издаю приказ, разрешающий детям до 14 лет гулять с воскресенья, 26 апреля”, — сказал Илла.

В соответствии с новыми правилами, сообщает издание Politico, детям до 14 лет будет разрешено выходить на улицу, однако только сопровождении одного из родителей и только в случаях необходимости: например, в магазин, банк или аптеку.

22 апреля Кабинет Министров Украины продлил действие карантина до 11 мая 2020 года. С 11 мая Кабинет министров планирует смягчить карантинные мероприятия. В частности, могут открыть парки и скверы, а также разрешить торговлю непродовольственными товарами и работу объектов бытовых услуг.