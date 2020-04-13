Испания ослабляет карантин, несмотря на то, что количество инфицированных превышает 160 000 человек.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Премьер-министр Испании Педро Санчес снимает некоторые ограничения на передвижение и сферу обслуживания.

При этом Санчес предостерег испанцев от самоуспокоения, несмотря на то, что уровень инфицирования и смертей от коронавируса продолжает снижаться.

“Я хочу, чтобы меня поняли, мы даже не вступаем во вторую фазу … Режим тревоги продолжается, следовательно, общая изоляция продолжается”, – сказал он во время пасхального обращения.

По его словам, снятие некоторых ограничений является прогрессивным и взвешенным.

По данным Университета Джона Хопкинса, Испания была одной из стран, наиболее сильно пострадавших от пандемии коронавируса – 166 831 инфицированный и 17 209 смертельных исходов.

Санчес также сказал, что взял на себя ответственность за недостаточные запасы защитного оборудования и одежды, например, масок, – “но весь мир не был готов”.