Об этом сообщает телеканал CNN.
Премьер-министр Испании Педро Санчес снимает некоторые ограничения на передвижение и сферу обслуживания.
При этом Санчес предостерег испанцев от самоуспокоения, несмотря на то, что уровень инфицирования и смертей от коронавируса продолжает снижаться.
“Я хочу, чтобы меня поняли, мы даже не вступаем во вторую фазу … Режим тревоги продолжается, следовательно, общая изоляция продолжается”, – сказал он во время пасхального обращения.
По его словам, снятие некоторых ограничений является прогрессивным и взвешенным.
По данным Университета Джона Хопкинса, Испания была одной из стран, наиболее сильно пострадавших от пандемии коронавируса – 166 831 инфицированный и 17 209 смертельных исходов.
Санчес также сказал, что взял на себя ответственность за недостаточные запасы защитного оборудования и одежды, например, масок, – “но весь мир не был готов”.
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