Об этом сообщает испанское издание El Pais.
Уточняется, что режим чрезвычайного положения в Испании, который был введен 14 марта, завершился сегодня, 21 июня.
“Мы сильно пострадали, но мы сопротивлялись. Мы сгладили кривую, и мы сделали это вместе. Мы оставим позади состояние чрезвычайного положение и введем новое понятие нормальности”, – заявил премьер-министр Педро Санчес.
По словам главы правительства, в королевстве погибли от коронавируса уже больше 28 тысяч людей. Он также напомнил о вероятности второй волны эпидемии, которой необходимо избежать любой ценой.
Отмечается, что Испания открыла границы для туристов из стран Европейского Союза и Великобритании. Пассажирам, которые прибывают, будут измерять температуру в аэропорту.
Напомним, 15 июня Украина открыла все международные воздушные пункты пропуска.
- Ночью 17 июня аэропорт “Киев” им. Сикорского (Жуляны) возобновил обслуживание международных регулярных рейсов.
- Ранее Международный аэропорт “Киев” (“Жуляны”) им. И. Сикорского обратился за помощью к президенту, премьер-министру, министру инфраструктуры и мэру Киева. В письме отмечалось, что в случае отсутствия поддержки аэропорт прекратит свою деятельность и обанкротится.