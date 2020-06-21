Об этом сообщает испанское издание El Pais.

Уточняется, что режим чрезвычайного положения в Испании, который был введен 14 марта, завершился сегодня, 21 июня.

“Мы сильно пострадали, но мы сопротивлялись. Мы сгладили кривую, и мы сделали это вместе. Мы оставим позади состояние чрезвычайного положение и введем новое понятие нормальности”, – заявил премьер-министр Педро Санчес.

По словам главы правительства, в королевстве погибли от коронавируса уже больше 28 тысяч людей. Он также напомнил о вероятности второй волны эпидемии, которой необходимо избежать любой ценой.

Отмечается, что Испания открыла границы для туристов из стран Европейского Союза и Великобритании. Пассажирам, которые прибывают, будут измерять температуру в аэропорту.

Напомним, 15 июня Украина открыла все международные воздушные пункты пропуска.