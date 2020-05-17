Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.
Правительство Испании планирует продлить чрезвычайное положение, введенного из-за эпидемии COVID-19 до конца июня. О решении сообщил премьер-министр Педро Санчес в субботу, когда в стране вспыхнули антиправительственные протесты.
“Этот путь, – единственный возможный”, – сказал Санчес.
Напомним, Испания впервые ввела чрезвычайное положение 14 марта.
Министерство внутренних дел Испании, в свою очередь, приняло решение, что с 15 и как минимум до 24 мая в стране будет действовать особый контроль на воздушных и морских границах.
В страну будут допущены только резиденты Испании и иностранцы, которые здесь постоянно проживают (владение домом не является достаточным основанием), иностранные рабочие, дипломаты, медики и те, кто путешествует по форс-мажорным обстоятельствам.
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