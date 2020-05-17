Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

Правительство Испании планирует продлить чрезвычайное положение, введенного из-за эпидемии COVID-19 до конца июня. О решении сообщил премьер-министр Педро Санчес в субботу, когда в стране вспыхнули антиправительственные протесты.

“Этот путь, – единственный возможный”, – сказал Санчес.

Напомним, Испания впервые ввела чрезвычайное положение 14 марта.

Министерство внутренних дел Испании, в свою очередь, приняло решение, что с 15 и как минимум до 24 мая в стране будет действовать особый контроль на воздушных и морских границах.

В страну будут допущены только резиденты Испании и иностранцы, которые здесь постоянно проживают (владение домом не является достаточным основанием), иностранные рабочие, дипломаты, медики и те, кто путешествует по форс-мажорным обстоятельствам.