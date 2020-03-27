Испания заявила о том, что возвращает китайскому производителю крупную партию быстрых тестов на диагностирование коронавируса COVID-19, так как они оказались ненадежными.

Об этом сообщает испанская газета La Vanguardia.

В частности, правительство страны возвращает Китаю партию из 58 000 экспресс-тестов.

Министр здравоохранения страны Сальвадор Илла объяснил, что власти приобрели партию тестов у национального поставщика, который импортировал их из Китая. По его словам, продукция имела маркировку СЕ, то есть была одобрена Европейским союзом. Министр заверяет, что они проверяли, было ли какое-либо предупреждение в испанских и европейских агентствах об этом продукте, но при проверке ничего не обнаружили.

Скандал разгорелся тогда, когда первая партия из 9 тысяч тестов уже прибыла в Испанию, и специалисты выяснили, что они являются не надежными, а также не соответствуют спецификациям, указанным при покупке. А приобрел резонанс после того, как посольство Китая в Испании заявило, что компании-производитель под названием Shengzhen Bioeasy Biotechnology не имеет лицензии на продажу своей продукции, и что компания не входит в “список классифицированных поставщиков”, который Китай предоставил Испании.

1⃣ Las donaciones realizadas por el Gobierno de #China y otras entidades como @AlibabaGroup no incluyen productos suministrados por Shenzhen Bioeasy Biotechnology. — Embajada de China en España (@ChinaEmbEsp) March 26, 2020

3⃣ Shenzhen Bioeasy Biotechnology no ha conseguido todavía la licencia oficial de la Administración Nacional de Productos Médicos de #China para vender sus productos. — Embajada de China en España (@ChinaEmbEsp) March 26, 2020

По данным издания, сама Shenzhen Bioeasy Biotechnology заявила, что заменит некоторые наборы для тестирования. Компания уверяет, что она имеет разрешение на продажу своей продукции за пределами китайской территории, поэтому ей не нужно “быть в списке продавцов” правительства Китая.

В то же время, испанская газета El País отмечает, что “неудачная покупка” задерживает массовое использование этих тестов, которые правительство намеревалось начать на этой неделе, следуя рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая призывает выявлять как можно больше инфицированных, чтобы изолировать их и остановить цепи передачи.

Стоит отметить, что 10 марта в Киев поступили 1,2 тысяч экспресс-тестов на диагностирование коронавирусной инфекции.

По словам мэра Владимира Кличко, тест-системы распространили по 7 определенным базовым больницам для приема больных с подозрением на коронавирус.

Он также опубликовал фото, на котором видно, что тест-системы произвела компания Bioeasy.

Источники #Букв в Министерстве охраны здоровья подтвердили, что на первом этапе именно такие тесты закупило ведомство и Киевская городская государственная администрация.

При этом в КГГА сказали, что эти тесты были сертифицированы МОЗ.