Парламент Испании проголосовал за продление чрезвычайного положения в стране в связи с эпидемией коронавируса до 9 мая.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Помимо продления мер карантина, премьер-министр Испании Педро Санчес упомянул, что его правительство “внедряет систему контроля” для туристов “чтобы избежать большего количества заболевших”.

“Это расширение отличается от других. Я впервые говорю об этом, понимая перспективу улучшений. В этот период начнет работать план постепенной отмены ограничений”, – добавил премьер.

Санчес пояснил, что выход страны из карантина будет медленным, постепенным, последовательным и безопасным.

“Каждая ошибка, которую мы сделаем сейчас, каждая проблема, после которой мы терпим неудачу, каждая задержка, вызванная другими интересами, будет влиять на то, что будет с нами в ближайшие месяцы и годы”, – добавил он.

В Испании ограничения в связи с коронавирусом действуют с 14 марта.

На данный момент Испания достигла пика распространения коронавируса. Теперь работа органов здравоохранения направлена на то, чтобы число новых случаев постоянно шло на понижение.