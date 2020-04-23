Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Помимо продления мер карантина, премьер-министр Испании Педро Санчес упомянул, что его правительство “внедряет систему контроля” для туристов “чтобы избежать большего количества заболевших”.
“Это расширение отличается от других. Я впервые говорю об этом, понимая перспективу улучшений. В этот период начнет работать план постепенной отмены ограничений”, – добавил премьер.
Санчес пояснил, что выход страны из карантина будет медленным, постепенным, последовательным и безопасным.
“Каждая ошибка, которую мы сделаем сейчас, каждая проблема, после которой мы терпим неудачу, каждая задержка, вызванная другими интересами, будет влиять на то, что будет с нами в ближайшие месяцы и годы”, – добавил он.
В Испании ограничения в связи с коронавирусом действуют с 14 марта.
На данный момент Испания достигла пика распространения коронавируса. Теперь работа органов здравоохранения направлена на то, чтобы число новых случаев постоянно шло на понижение.
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