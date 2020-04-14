Об этом сообщает местное издание La Razon.
Если сравнивать показатели количества новых случаев заражения, то в понедельник их было только на 2 % больше (3477), чем в воскресенье, то есть днем ранее.
При этом, значительно увеличилось количество пациентов, которые выздоравливают. Таковых по 6% в сутки. Количество смертей составляет около 3% в сутки, а ранее достигало 10%.
“Эти данные подтверждают, что мы уже прошли первую фазу эпидемии, достигнув пика”, – сказал министр.
Также он поблагодарил граждан за то, что они придерживались рекомендаций медиков и властей, соблюдая правила социального дистанцирования и карантинные меры.
Министр отметил, что несмотря на позитивную динамику, Испания все еще находится на карантине.
“Мы не начинаем процесс отмены ограничений на социальное дистанцирование и передвижение людей”, – заявил он.
Отметим, по состоянию на 13 апреля Франция — 4-я наиболее пострадавшая от коронавируса страна мира. Количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в стране приблизилось к 138 тысячам, 14,9 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией погибли.
- Как сообщалось ранее, 15 марта во Франции, вслед за Италией и Испанией, объявили об усилении чрезвычайных ограничений для борьбы с эпидемией коронавируса.
- В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон объявил о начале военной операции под названием “Устойчивость” (Résilience) для поддержки борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.