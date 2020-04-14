Министр охраны здоровья Испании Сальвадор Илла заявил, что страна достигла пика распространения коронавируса. Новая цель – не допустить новых всплесков в дальнейшем.

Об этом сообщает местное издание La Razon.

Если сравнивать показатели количества новых случаев заражения, то в понедельник их было только на 2 % больше (3477), чем в воскресенье, то есть днем ранее.

При этом, значительно увеличилось количество пациентов, которые выздоравливают. Таковых по 6% в сутки. Количество смертей составляет около 3% в сутки, а ранее достигало 10%.

“Эти данные подтверждают, что мы уже прошли первую фазу эпидемии, достигнув пика”, – сказал министр.

Также он поблагодарил граждан за то, что они придерживались рекомендаций медиков и властей, соблюдая правила социального дистанцирования и карантинные меры.

Министр отметил, что несмотря на позитивную динамику, Испания все еще находится на карантине.

“Мы не начинаем процесс отмены ограничений на социальное дистанцирование и передвижение людей”, – заявил он.

Отметим, по состоянию на 13 апреля Франция — 4-я наиболее пострадавшая от коронавируса страна мира. Количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в стране приблизилось к 138 тысячам, 14,9 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией погибли.