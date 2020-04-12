Covid-19 Украина

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Испания разрешит работать ряду предприятий в конце апреля

Правительство Испании разрешило некоторым предприятиям возобновить работу с 26 апреля, несмотря на риск повторного роста заболеваний коронавирусом.

Воскресенье, 12 апреля 2020, 11:04

Об этом пишет британское издание The Guardian.

Сообщается, что испанские власти приняли решение возобновить работу некоторых второстепенных предприятий. Речь идет о заводах и строительных компаниях. Однако, ограничительные меры в стране продолжают действовать.

Отметим, Всемирная организация здравоохранения утверждает, что в Испании сохраняется высокий уровень заболеваний коронавирусом и ослабление карантина может снова привести к росту числа заражений.

Министр здравоохранения страны Сальвадор Илла сказал, что Испания по-прежнему находится в изоляции и людям разрешено выходить только на работу и совершать необходимые покупки.

Илла добавил, что решение было принято с учетом рекомендаций экспертов и на основе консенсуса с правительством.

“Вероятно, что эти меры вступят в силу после 26 апреля”, – сказал он.

  • По состоянию на утро субботы общее количество умерших от коронавируса в мире составляет 102 764 человека.
Теги: Испания, Коронавирус, карантин

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