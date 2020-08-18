За последние две недели Испания поднялась на первое место в Европе по количеству зараженных коронавирусом с показателем 132.2 случаев на 100 000 населения.

Об этом объявил Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний, сообщает El Pais.

“В течение последних нескольких дней эпидситуация в стране ухудшается. С пятницы 14 августа по понедельник в Испании обнаружили 16 269 новых заражений”, – сообщили в министерстве здравоохранения.

На прошлой неделе во всех регионах Испании закрыли ночные клубы и запретили курение на открытом воздухе, поскольку невозможна социальная дистанция.

Среди других мер – минимальная социальная дистанция в 1,5 метра в помещениях баров и других заведениях. За одним столом могут находиться не более десяти человек.

Министерство здравоохранения Испании просит ограничивать встречи до 10 человек и периодически проводить тесты на COVID-19 в домах престарелых.