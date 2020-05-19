Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.
Во вторник Испания отменила запрет на прямые рейсы из Италии, введенные с 11 марта в связи с эпидемией коронавируса. При этом продолжает действовать требование придерживаться 14-дневного карантина для прибывающих в Испанию.
Отметим, что в Испании за последние дни снизился уровень смертности от COVID-19, после чего власти смягчили ограничения.
Премьер-министр Педро Санчес обратится к парламенту с призывом продлить чрезвычайное положение до конца июня.
- Ирландский лоукостер Ryanair с 1 июля планирует возобновить 40 % своего прежнего расписания рейсов, что покроет около 90% маршрутной сети до пандемии коронавируса.
- Ранее сообщалось, что лоукостер Ryanair отложил выполнение авиационных рейсов до июня 2020 года. Самолеты компании будут перевозить лекарства и продовольствие.