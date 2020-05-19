В Испании возобновили перелеты из Италии, но туризм по-прежнему остается под запретом.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

Во вторник Испания отменила запрет на прямые рейсы из Италии, введенные с 11 марта в связи с эпидемией коронавируса. При этом продолжает действовать требование придерживаться 14-дневного карантина для прибывающих в Испанию.

Отметим, что в Испании за последние дни снизился уровень смертности от COVID-19, после чего власти смягчили ограничения.

Премьер-министр Педро Санчес обратится к парламенту с призывом продлить чрезвычайное положение до конца июня.