Власти Испании в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом ввела локдаун в еще двух городах — Леоне и Паленсии.

Об этом сообщают пресс-служба горсовета Паленсии и испанская газета El Pais.

Более жесткие карантинные ограничения начнут действовать в Паленсии, городе с населением около 80 тысяч, уже завтра, 6 октября. Ограничения введено на 14 дней.

В мэрии отметили, что соответствующие меры в Паленсии приняты в связи с тем, что за последние 14 дней было выявлено более 500 больных в расчете на 100 тысяч человек. Сейчас у 14-18% протестированных на коронавирус жителей результат — положительный. Более 35% коек интенсивной терапии в местной больнице уже заняты.

Отныне гражданам будет разрешено выезжать/заезжать в город только с целью работы, учебы, получения образования, помощи пожилым/несовершеннолетним и для “других видов деятельности подобного характера, которые должным образом аккредитованы”.

Запрещены встречи более 6 человек, возможности коммерческих заведений сокращены до 50%. Любые учреждения должны закрываться до 22 часов, последнего клиента рестораны и гостиницы смогут принимать до 22 часов, а закрываться должны в 23 часа.

Представители власти отмечают, что эти ограничения не такие жесткие, как те, что были в марте, и напоминают о необходимости соблюдения правил гигиены и социальной дистанции.

По данным El Pais, те же меры будут приняты в Леоне, где проживает около 130 тысяч человек и где сейчас также зафиксировано более 500 больных в расчете на 100 тысяч населения.

Решение об изоляции городов могут посмотреть через неделю.