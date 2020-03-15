Испания стала второй европейской страной, которая закрыла границы и объявила общенациональный карантин из-за вспышки коронавируса.

Об этом пишет американское издание Washington Post.

Таким образом на карантине оказались 47 млн жителей страны.

Стоит отметить, что у супруги премьер-министра Испании Марии Бегоньи Гомес оказался положительный результат на вирус.

Испанцам настоятельно рекомендуется сидеть дома, не выходить в людные места без крайней необходимости. Путешествовать по стране они могут только в случае крайней необходимости.

Ограничения будут действовать в течение 15 дней. По всей стране закрыли бары, рестораны и отели, приостановлены какие-либо собрания и религиозные службы. Школы и университеты также закрыты.

После Италии Испания стала наиболее пострадавшей страной в Европе, число подтвержденных случаев коронавируса выросло более чем на 1500 человек за ночь с пятницы на субботу. По состоянию на вечер субботы в Испании было подтверждено более 6000 случаев. Количество смертей к вечеру субботы составило 190 человек.