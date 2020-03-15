Об этом пишет американское издание Washington Post.
Таким образом на карантине оказались 47 млн жителей страны.
Стоит отметить, что у супруги премьер-министра Испании Марии Бегоньи Гомес оказался положительный результат на вирус.
Испанцам настоятельно рекомендуется сидеть дома, не выходить в людные места без крайней необходимости. Путешествовать по стране они могут только в случае крайней необходимости.
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Ограничения будут действовать в течение 15 дней. По всей стране закрыли бары, рестораны и отели, приостановлены какие-либо собрания и религиозные службы. Школы и университеты также закрыты.
После Италии Испания стала наиболее пострадавшей страной в Европе, число подтвержденных случаев коронавируса выросло более чем на 1500 человек за ночь с пятницы на субботу. По состоянию на вечер субботы в Испании было подтверждено более 6000 случаев. Количество смертей к вечеру субботы составило 190 человек.
- 11 марта власти Италии решили ужесточить карантинные меры из-за вспышки коронавируса COVID-19. Так, принято решение закрыть все торговые заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.