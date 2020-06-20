В понедельник, 22 июня, оперный театр "Лисео" в Барселоне даст первый концерт после карантина, его зрителями станут 2292 растения.

Об этом сообщает The Guardian.

Струнный квартет исполнит серенаду Джакомо Пуччини “Хризантемы”. Концертом смогут насладиться и люди: он будет транслироваться в прямом эфире.

По словам художественного руководителя “Лисео” Виктора Гарсии де Гомары, “концерт для биоценоза” призван помочь обществу обдумать текущее состояние человечества и оценить последствия пандемии, когда люди стали “аудиторией, лишенной возможности быть аудиторией”.

После концерта все 2292 растения подарят работникам здравоохранения в благодарность за их усилия в борьбе с коронавирусом.