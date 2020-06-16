Карта размещена на сайте телеканала.
При наведении курсора на тот или иной регион, изображенный на карте, пользователь может получить актуальную информацию о количестве заболевших, выздоровевших и погибших пациентов с COVID-19 в стране, к которой этот регион относится.
На карте Крым обозначили тем же цветом, что и Россию.
В Министерстве иностранных дел Украины и посольстве Украины в Испании пока не отреагировали на инцидент.
- Ранее французская газета Le Monde пометила Крым как часть РФ на карте COVID-19.