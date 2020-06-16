Испанская телерадиокорпорация RTVE опубликовала интерактивную карту распространения коронавируса COVID-19 в мире, на которой аннексированный Крым обозначен как часть РФ.

Карта размещена на сайте телеканала.

При наведении курсора на тот или иной регион, изображенный на карте, пользователь может получить актуальную информацию о количестве заболевших, выздоровевших и погибших пациентов с COVID-19 в стране, к которой этот регион относится.

На карте Крым обозначили тем же цветом, что и Россию.

В Министерстве иностранных дел Украины и посольстве Украины в Испании пока не отреагировали на инцидент.