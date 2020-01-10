Использование президентом Дональдом Трампом рекламных инструментов социальной сети Facebook может привести к его переизбранию на второй срок.

Такое мнение высказал один из руководителей Facebook Эндрю Босворт в колонке для NYT.

В 2016 году, во время президентской избирательной кампании в США, Босворд наблюдал за рекламной политикой Facebook, а сейчас занимается внедрением технологий дополненной и виртуальной реальности.

Он считает, что “хитрое использование президентом Трампом рекламных инструментов Facebook очень может привести к его переизбранию”.

“Так был ли Facebook ответственным за избрание Дональда Трампа? Я думаю, ответ – да… Он не был избран из-за России, или дезинформации, или Cambridge Analytica. Он был избран, потому что он управлял единственной лучшей рекламной кампанией, которую я когда-либо видел от любого рекламодателя… Трамп просто использовал инструменты, которыми стоит научиться пользоваться каждому пиарщику”, – написал он.

Несмотря на это, он считает, что компания не должна менять свою политику в отношении политической рекламы. Он сравнил сложившуюся ситуацией со сценой из фильма “Властелин колец”, отметив, что если бы правила размещения политической рекламы, были изменены с целью не допустить победу Трампа, то это было бы с их стороны “злоупотреблением властью”.

Кроме этого, Босворт, которого некоторые в Facebook считают своего рода доверенным лицом Цукерберга, также рассказал о различных проблемах, которые беспокоили Facebook в течение последних нескольких лет, включая скандалы с конфиденциальностью данных, российское вмешательство, политическую поляризацию и дебаты о том, является ли Facebook необходимым для общества.