Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины рекомендует перед утилизацией защитных масок и перчаток в домашних условиях выдержать их в пакете в течение 72 часов.

Об этом заявил сегодня на брифинге министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский.

Он объяснил, что в медицинских учреждениях отходы попадают на утилизацию исключительно на лицензированные перерабатывающие предприятия. После утилизации они не представляют опасности для граждан.

Однако в домашних условиях следует придерживаться определенной процедуры утилизации использованных масок и перчаток.

“Мы изучили европейский опыт, приняли решение не регулировать административно этот вопрос, а дать только рекомендации. Мы рекомендуем отходы масок и перчаток складывать в пакет, плотно его завязывать и выдержать в домашних условиях примерно 72 часа. Это европейский опыт, он себя зарекомендовал, а любые административно-регуляторные меры не дали результатов”, – отметил Абрамовский.

По словам министра, подобные рекомендации существуют и в других европейских странах, в частности в Великобритании.

Кроме того, Абрамовский рекомендовал гражданам “по возможности использовать многоразовые защитные маски” (ради защиты окружающей среды).