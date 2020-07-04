Об этом заявил сегодня на брифинге министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский.
Он объяснил, что в медицинских учреждениях отходы попадают на утилизацию исключительно на лицензированные перерабатывающие предприятия. После утилизации они не представляют опасности для граждан.
Однако в домашних условиях следует придерживаться определенной процедуры утилизации использованных масок и перчаток.
“Мы изучили европейский опыт, приняли решение не регулировать административно этот вопрос, а дать только рекомендации. Мы рекомендуем отходы масок и перчаток складывать в пакет, плотно его завязывать и выдержать в домашних условиях примерно 72 часа. Это европейский опыт, он себя зарекомендовал, а любые административно-регуляторные меры не дали результатов”, – отметил Абрамовский.
По словам министра, подобные рекомендации существуют и в других европейских странах, в частности в Великобритании.
Кроме того, Абрамовский рекомендовал гражданам “по возможности использовать многоразовые защитные маски” (ради защиты окружающей среды).
- Ранее Кабинет Министров одобрил введение штрафов для физических и юридических лиц за пребывание граждан в общественных местах без защитных масок.
- Для физических лиц размер штрафов составит от 170 до 255 гривен.