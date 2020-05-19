Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая удалила скандальное фото в маске-авоське по просьбе якобы главы Офиса Зеленского Андрея Ермака.

Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, народный депутат от “Слуги народа” Елизавета Богуцкая пришла за сегодняшнее заседание парламента в вязанной маске с большими отверстиями. Соответствующее селфи нардеп опубликовала в Facebook.

Позднее журналист Валентин Чернявский позвонил Елизавете Богуцкой, представившись главой Офиса Президента Андреем Ермаком. От имени Ермака он попросил нардепа “не позорить партию”, а также удалить скандальное фото.

“Ты зачем нашу партию позоришь, скажи мне пожалуйста? Ну что это за маски в Верховной Раде. Мало скандалов? Меня Вова (Президент Украины Владимир Зеленский — ред.) попросил набрать тебя и сказать это. Пожалуйста, убери эту фотографию”, — сказал журналист в телефонном разговоре с нардепом.

Вскоре после беседы депутат, не заподозрив обмана, и в самом деле удалила фотографию. Так пост Богуцкой выглядел изначально:

Так публикация выглядит теперь: